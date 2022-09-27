Тютюн Василий Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТютюн Василий Мих.

Тютюн Василий Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тютюн Василий Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Яблоновка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.