Александрович Ив. Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександрович Ив. Матвеевич

Александрович Ив. Матвеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Александрович Ив. Матвеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Ошмянский уезд, Седлисская в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.