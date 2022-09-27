Казаков Матвей Даниилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазаков Матвей Даниилович

Казаков Матвей Даниилович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Казаков Матвей Даниилович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Лукояновская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.