Вострецов Григорий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВострецов Григорий Кузьмич

Вострецов Григорий Кузьмич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вострецов Григорий Кузьмич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Бирский уезд, д. Борказы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.