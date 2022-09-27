Таранцев Петр Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаранцев Петр Леонтьевич

Таранцев Петр Леонтьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Таранцев Петр Леонтьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, Кохновской, д. Плитки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.