Блажевич Казим. Ант. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлажевич Казим. Ант.

Блажевич Казим. Ант.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Блажевич Казим. Ант.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Трокский уезд, Высокодворская в., д.Агрин.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.