Писарев Игнат Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПисарев Игнат Николаев

Писарев Игнат Николаев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Писарев Игнат Николаев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Семёновский уезд, Костинская, д.Мал. Зинов.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.