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Исаенко Гр. Серг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Исаенко Гр. Серг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Верхнепокровской

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