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Евдокимов Константин Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Евдокимов Константин Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Чердынский уезд, д. Капсоровка

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