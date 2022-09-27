Дзюненко Онуфрий Макс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДзюненко Онуфрий Макс.

Дзюненко Онуфрий Макс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дзюненко Онуфрий Макс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Добровеличковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.