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Губка Киприан Иванов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Губка Киприан Иванов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Черниговский уезд, Березнянской, с. Гусаки

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