Недоруев Никол. Дан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНедоруев Никол. Дан.

Недоруев Никол. Дан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Недоруев Никол. Дан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Курский уезд, Дьяконовской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.