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Глотнов Сергей Дмитриевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Глотнов Сергей Дмитриевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Балахнинский уезд, Катунская

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