Самоделков Иван Дмитр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамоделков Иван Дмитр.

Самоделков Иван Дмитр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Самоделков Иван Дмитр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Чериковский уезд, Краснопольской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.