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Меляков Петр Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Меляков Петр Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Астраханская губерния, мещанин города, Астрахань г.

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