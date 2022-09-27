Суслов Никол. Тим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуслов Никол. Тим.

Суслов Никол. Тим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Суслов Никол. Тим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Орловский уезд, Шараповской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.