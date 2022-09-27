Степаношвили Сандро Соломонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепаношвили Сандро Соломонов

Степаношвили Сандро Соломонов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Степаношвили Сандро Соломонов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, Тифлисский уезд, Лисское, с. Марчинков

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.