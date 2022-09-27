Тюрин Иван Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюрин Иван Федор

Тюрин Иван Федор

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тюрин Иван Федор
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Льговский уезд, с. Ольшанки.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.