Шульга Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШульга Антон

Шульга Антон

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шульга Антон
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Прилукский уезд, Туровской, д. Поковщ.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.