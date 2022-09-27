Вуйма Максим Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВуйма Максим Петр.

Вуйма Максим Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вуйма Максим Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Велижский уезд, Будницкой.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.