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Коганович Хацк. Нац.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коганович Хацк. Нац.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Вилейский уезд, м.Городок

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