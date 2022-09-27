Шпуленок Мих. Сем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШпуленок Мих. Сем.

Шпуленок Мих. Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шпуленок Мих. Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Невельский уезд, Стаецкой, д. Т. т. у. . н

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.