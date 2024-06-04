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Зайцев Максим

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зайцев Максим
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Поречский уезд, г. Поречье

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
13.08.1888
01.11.1914
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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