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Клежнин Пав. Никол.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Клежнин Пав. Никол.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Березняковск. д. Плющев.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1887
После 1917
Плющево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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