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Минчик Мирон Ром.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Минчик Мирон Ром.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Козелецкий уезд, Козелецкой

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