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Бужинский Людвиг Фел.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бужинский Людвиг Фел.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Белгородский уезд, Мелеховской.

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