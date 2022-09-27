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Стехваров Стефан Прокофьев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Стехваров Стефан Прокофьев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Мценский уезд, Воинской д. Бол. Дума.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1868
03.03.1947
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