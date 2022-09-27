Коробов Степ. Дмитр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоробов Степ. Дмитр.

Коробов Степ. Дмитр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коробов Степ. Дмитр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Нефедовской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close