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Бабкин Мих. Николаевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бабкин Мих. Николаевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Химаневская

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