Муфтахутдинов Хуби Султан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуфтахутдинов Хуби Султан

Муфтахутдинов Хуби Султан

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Муфтахутдинов Хуби Султан
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Мартыновской, д. Тир

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.