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Деменев Федор Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Деменев Федор Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Оханский уезд, Стряпунинской

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