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Минин Тихон Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Минин Тихон Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Валуйский уезд, Богословской

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