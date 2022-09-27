Карпенко Сем. Абрам. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарпенко Сем. Абрам.

Карпенко Сем. Абрам.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Карпенко Сем. Абрам.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Гомельский уезд, Покотской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.