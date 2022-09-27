Мельня Игнатий Антон. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельня Игнатий Антон.

Мельня Игнатий Антон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мельня Игнатий Антон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Режицкий уезд, Узульмуйжской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.