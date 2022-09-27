Лучихин Андриан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛучихин Андриан Иванович

Лучихин Андриан Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лучихин Андриан Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Малмыжский уезд, Волицельгольской, д. Рус.-Коса

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.