Жижимов Андрей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖижимов Андрей Сергеевич

Жижимов Андрей Сергеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жижимов Андрей Сергеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Астраханская губерния, Царёвский уезд, Солодовская, д. Жидкур

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.