Шебалов Матв. Никит. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШебалов Матв. Никит.

Шебалов Матв. Никит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шебалов Матв. Никит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Исинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.