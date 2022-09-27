Ксенофонтов Егор Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсенофонтов Егор Филиппов

Ксенофонтов Егор Филиппов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ксенофонтов Егор Филиппов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Вилинск. Люб.-Выселк.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.