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Колбаков Валей Мухамед

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Колбаков Валей Мухамед
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Златоустовский уезд, Кусинская

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