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Плахотный Филипп Аксент.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Плахотный Филипп Аксент.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тургайская область, Кустанайский уезд, пос. Калидек., Саватинск.

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