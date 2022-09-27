Загвоздкин Елиз. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗагвоздкин Елиз. Петр.

Загвоздкин Елиз. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Загвоздкин Елиз. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, Лыбаевской, д. Куй

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.