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Лень Дмитрий Петров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лень Дмитрий Петров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, с. Новогуполовк.

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