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Иващенко Антон Триф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иващенко Антон Триф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Рогачинск.

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