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Малешко Павел Платон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Малешко Павел Платон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Евпаторийский уезд, с. Абладжи

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