Щеголев Вас. Егор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩеголев Вас. Егор.

Щеголев Вас. Егор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Щеголев Вас. Егор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Мышкинский уезд, Плосковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.