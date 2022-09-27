Богословский Александр Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогословский Александр Васильев

Богословский Александр Васильев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Богословский Александр Васильев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Лебедянский уезд, Пригородной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.