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Ярмуль Григорий Павл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ярмуль Григорий Павл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Красноставский, с. Радентин

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