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Смирнов Андрей Григорьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Смирнов Андрей Григорьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Переяславский уезд, Копнинской, с. Федотово

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