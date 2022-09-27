Кишкис Степ. Берн. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКишкис Степ. Берн.

Кишкис Степ. Берн.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кишкис Степ. Берн.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Виленский уезд, Гедройцкая в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.