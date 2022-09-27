Калинин Василий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинин Василий Никифорович

Калинин Василий Никифорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Калинин Василий Никифорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Данковский уезд, Ягодновской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.